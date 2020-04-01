Nihai liste ne demek, ne anlama geliyor? TDK Nihai anlamı nedir?

Nihai kelimesinin anlamı araştırma konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden 14 bin sürekli işçi alımına ilişkin yapılan açıklamada nihai listenin yayımlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar nihai ne demek, ne anlama geliyor sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Nihai kelimesinin anlamı nedir?

NİHAİ ANLAMI NEDİR?

İŞKUR, 14 bin işçi alımında nihai listeleri yayımladı. Yayımlanan liste, kazananların listesi değildir. Bu liste , 8 Nisan 2020 günü yapılacak kura çekimine katılacak kişilerin listesi. Bu listedeki adaylar kuraya tabi tutulacak ve bu kişiler arasından kazananlar belli olacak.

NİHAİ NE DEMEK?

Nihai kelimesi herhangi bir durum için ‘son’ anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.

NİHAİ KARAR NEDİR?

Nihai karar kelimesi iki farklı anlamı üzerinden cümle içerisinde kullanılır.

- Herhangi bir konuda alınan son karar,

- Yargılama sonunda verilen karar,

Özellikle mahkeme sonlandığı zaman sonuç için nihai karar yani verilmiş olan gerçek karar anlamı çıkmaktadır. Ayrıca herhangi bir durum adına bir karar alındığında bu nihai karar yani kesinleşmiş sonuç olarak değerlendirilir.

NİHAİ TDK ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında nihai kelimesi ‘sonuç’ ya da ‘son’ anlamlar taşımaktadır. Daha çok nihai karar ya da nihai sonuç gibi cümle kalıpları üzerinden değerlendirilir. Özellikle yaşanabilecek olası yargılanma sürecinin sonunda verilen kesin karar olarak belirtilir. Aynı zamanda resmi olarak farklı sözleşmeler ya da bir işin bitmesi noktasında da dile getirilmektedir. Bu bir proje ya da bu gibi benzer durumlar olabilir.