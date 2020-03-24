Nihat Akbay kimdir? Kaç yaşındaydı?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden olan Nihat Akbay 75 yaşında yaşamını yitirdi. Eski file bekçisinin vefat haberinin ardından TFF başsağlığı mesajı yaynladı. Bu acı ha

NİHAT AKBAY KİMDİR?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Nihat Akbay, 1 Ocak 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen Akbay Türk futboluna değerli katkılarda bulundu.