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24.03.2020 - 14:00 |

Nihat Akbay kimdir? Kaç yaşındaydı?

Galatasaray'ın eski kalecisi Nihat Akbay hayatını kaybetti. Eski Milli kalecinin vefat haberini Türkiye Futbol Fedarasyonu duyururken bu üzücü gelişme sonrası Nihat Akbay kimdir? Kaç yaşındaydı? soruları sorulmaya başlandı.

Nihat Akbay kimdir? Kaç yaşındaydı?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden olan Nihat Akbay 75 yaşında yaşamını yitirdi. Eski file bekçisinin vefat haberinin ardından TFF başsağlığı mesajı yaynladı. Bu acı ha

NİHAT AKBAY KİMDİR?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Nihat Akbay, 1 Ocak 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen Akbay Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. 

Corona test kiti üreten Türk çift konuştuABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan koronavirüsü bir damla kanla 3 ila 10 dakikada tespit eden kitler üretti. Pala ailesi koronavirüse karşı ürettikleri kitlerin sırrını anlattı.
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