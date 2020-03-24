24.03.2020 - 14:00 |
Nihat Akbay kimdir? Kaç yaşındaydı?
Galatasaray'ın eski kalecisi Nihat Akbay hayatını kaybetti. Eski Milli kalecinin vefat haberini Türkiye Futbol Fedarasyonu duyururken bu üzücü gelişme sonrası Nihat Akbay kimdir? Kaç yaşındaydı? soruları sorulmaya başlandı.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden olan Nihat Akbay 75 yaşında yaşamını yitirdi. Eski file bekçisinin vefat haberinin ardından TFF başsağlığı mesajı yaynladı. Bu acı ha
NİHAT AKBAY KİMDİR?
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Nihat Akbay, 1 Ocak 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen Akbay Türk futboluna değerli katkılarda bulundu.