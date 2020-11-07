Nihat Zeybekci kimdir, nereli? Nihat Zeybekci kaç yaşında?

Atama kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine Nihat Zeybekci atandı. Peki Nihat Zeybekci kimdir, kaç yaşında?

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961 tarihinde Denizli'nin Tavas ilçesi bağlı Pınarlar köyünde Şükrü ve Fatma Zeybekci çiftinin beşinci ve son çocuğu olarak doğdu. Zeybekci, ilk ve ortaokulu doğduğu köyde bitirdi. Lise eğitimini parasız yatılı sınavlarında sağladığı başarıya Kütahya'da tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalıştı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

2004 Türkiye yerel seçimlerinde Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık görevini üstlendiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi. 2005–2011 arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009–2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde tekrar AK Parti Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi.