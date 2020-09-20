Nijeryalı sahtekâr Koreli futbolcuları dolandırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, şikayetçiler Güney Koreli futbolcular Kım Donghuı (28) ile Oh

Mıntaek’in (25) şüpheli Samuel Nna ile internetten görüştükleri ve şüphelinin Türkiye’de futbol danışmanlığı yaptığını söylediği anlatıldı. İddianamede, şüphelinin kendi ülkelerinde de futbol oynayan şikayetçilere takım ayarlayabileceğini söylediği, daha sonra telefon ile yaptıkları görüşme sonucunda şikayetçilerin Türkiye’de Boluspor’da futbol oynaması için anlaşma yaptıkları ve anlaşma gereği şüphelinin verdiği banka hesabına her iki şikayetçinin toplam

16 bin 980 Euro gönderdikleri belirtildi.

Futbolcuları tehdit etmiş

İddianamede, daha sonra şikayetçilerin Türkiye’ye gelip şüpheli ile görüşmek istediklerinde şahsı bulamadıkları, bunun üzerine Boluspor ile görüşmeye gittikleri ancak görüşmede kendilerine gönderilen belge çıktılarının geçersiz olduğu ve herhangi bir görüşme yapılmadığını öğrendikleri, ardından futbolcuların şikayetçi oldukları belirtildi. Şüpheli alınan savunmasında hesabına yatırılan paraların pazarladığı malların bedeli olduğunu öne sürdü. Şikayetçi Oh Mıntaek ise ifadesinde, paralarını geri istediklerinde şüphelinin kendilerine, “Türkiye güvensiz bir ülke. Benim arkadaşlarım sizin nerede olduğunuzu ve paranızın da olduğunu biliyor. Bu nedenle sizi öldürebilirler” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Şüpheli Samuel Nna’nın “dolandırıcılık” suçundan hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.