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23.04.2020 - 18:26 |

Nirvana Nedir? Nirvana Yapmak ve Nirvanaya Ulaşmak Ne Demektir?

Nirvana doğu dinlerinde kullanılan bir terimdir. Günümüzde kelime anlamı olarak olmasa da dilimizde kullanımı bulunuyor. Nirvana ne demektir? TDK’ya göre kısaca Nirvana ne anlama gelir? Gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Nirvana Nedir? Nirvana Yapmak ve Nirvanaya Ulaşmak Ne Demektir?

Günlük konuşma dilinde Nirvana kelimesini sık sık kullanırız. Ancak pek çok kişi anlamını bilmez. Kullanım alanlarında sözlük anlamı ve terim anlamı da çok farklıdır.

Nirvana Nedir?

Sözlük anlamı, dışarıya üflenmiş, dışarıya esmiş şeklinde tanımlanabilir. Sanskritçe bir kelime olan Nirvana, Hint teolojisinde, mistisizminde doğu dinlerinde manevi bir kurtuluş anlamına gelir.

Nirvana Yapmak Ve Nirvana’ya Ulaşmak Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise Budizm’e ait bir terim olarak tanımlanır. Sözlük anlamı ise kurtuluş olarak açıklanmaktadır. Nirvana her türlü duygudan, istek ve tutkudan kurtulmak ve benliğin tamamen ortadan kaldığı en yüksek ruh halidir.

Nirvana ölümden sonra değil dünyada yaşarken gerçekleştirilebilecek ruhsal bir aşama olmaktadır. Arzuların ve isteklerin tamamen bitmesi ile rahatlatıcı bir iç dinginliğine ulaşmak olarak tanımlanabilir. Olan ve gelenle yetinmek Nirvana durumu için gerekli özelliklerdir. Nirvana duygusuna ulaşan kişinin yaşantısında beğenilmek ya da beğenilmemek gibi içgüdüler bulunmaz.

 

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