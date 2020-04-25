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25.04.2020 - 21:04 | | İHA

Nisan ayında lapa lapa kar yağdı! O ilçemiz beyaza büründü

Sarıkamış’ta gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış’ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Nisan ayında lapa lapa kar yağdı O ilçemiz beyaza büründü

Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü.

Nisan ayında lapa lapa kar yağdı O ilçemiz beyaza büründü

 

Nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturduKars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
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