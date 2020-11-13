‘Nisan ayından çok daha kötü durumdayız’

İstanbul’da artan vaka sayıları nedeniyle Valilik kararıyla 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında, sokağa çıkma kısıtlaması gelirken, uzmanlar kötüye giden tablonun tersine döndürülmesi için kısıtlama kapsamının genişletilmesini istiyor.

Hastaneler dolu

İstanbul’daki kamuya ait sağlık kurumlarında hasta yoğunluğunun Nisan ayından çok daha kötü durumda olduğunu söyleyen Dr. Kılıç, Milliyet’e yaptığı açıklamada; “Kamu hastaneleri Kovid-19 vakalarıyla dolup, taşmış durumda. İnsanlar koridorlarda yatacak yer arıyorlar. Yoğunluk nedeniyle etkin bir filyasyon çalışması da verilemez durumda. Filyason ekipleri de artık hastalara yetişemiyor. İstanbul’da hiç olmaz bir kuluçka dönemi dediğimiz 14 günlük kapanma ve sonrasında kademeli geçişle ortaya çıkan tabloyu hafifletebiliriz” dedi.

Sağlık çalışanlarının hem ruhsal, hem de fiziksel açıdan tükendiğini sözlerine ekleyen Dr. Kılıç, şunları söyledi: “Yatak doluluk oranları açıklanırsa vatandaşlar durumun ciddiyetini daha iyi anlayacaktır. Tek yol teması azalmak ancak vatandaşlarımız sanki hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam ediyorlar. İstanbul’da gelinen noktada sadece maske takarak normale dönmemiz imkansız. Herkes birbirine virüs bulaştırıyor. Bu salgın hastanede karşılanacak bir kriz değil. Sadece sokaktaki vatandaş değil, sağlık çalışanları da hayatını kaybediyor. Bu gidişle rakamlar katlanarak artacaktır. Acil servislerin önünde sedyede saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlarımız var. Bizim abarttığımızı, çarpıttığımızı öne sürenler lütfen, kamu hastanelerini acil servislerini dolaşsınlar. Sağlık sistemi bu yükü taşıyamaz duruma gelebilir. Servise yatması gereken birçok hasta yeterli yatak olmadığı için acillerde tutuluyor. Yoğun bakımda yatması gereken birçok hasta acillerde ya da servislerde bekletilip yoğun bakım yataklarının ‘boşalması’ bekleniyor.”

3 katı fazla ölüm iddiası

Öte yandan İstanbul Tabip Odası tarafından açıklanan son raporda, pandeminin ilk 8 ayında, 2015-2019 yıllarına oranla 10 bin 950 fazladan ölüm yaşandığı vurgulandı. 12 Mart-4 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul’da geçmiş 5 yıllık döneme kıyasla toplam 8 bin 456 ek ölümün olduğu belirtilen raporda, “Bizim araştırmalarımıza göre Kovid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının yaklaşık üç katı ölüm gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.