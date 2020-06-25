MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Nişan yapalım dediler 300 haneli köyü karantinaya aldılar!'
ABONE OL
25.06.2020 - 14:32 | | DHA

'Nişan yapalım dediler 300 haneli köyü karantinaya aldılar!'

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine Kovid-19 teşhisi konularak hastanede karantinaya alınan Hacı Göl, sosyal medya hesabından, “Bizim köyde bir nişan yapalım dediler 300 hane köy karantinaya altında perişan” paylaşımı yaptı.

'Nişan yapalım dediler 300 haneli köyü karantinaya aldılar!'

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde normalleşme sürecinin ilk günlerinde düzenlenen nişan törenine katılan bir kişide corona virüs tespit edilmişti. Yapılan filyasyon çalışması neticesinde 4 ev karantina altına alındı ancak virüs yayılmayı sürdürdü.

Virüsün hızla yayılmasının ardından Yukarı Borandere köyü karantina altına alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Köyde yaşayan ve yapılan Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastanede karantina altına alınan Hacı Göl, sosyal medya hesabından, “Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağını belli değil. Düğün nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını yuvasını yıkmayın. Bizim köyde bir nişan yapalım dediler 300 hane köy karantinaya altında perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar” paylaşımını yaptı.

Son dakika! Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anı kameradaGelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Açık olacak kurum ve işletmeler! Yasaktan kimler muaf tutulacak?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Açık olacak kurum ve işletmeler! Yasaktan kimler muaf tutulacak?

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Kuruluş Osman sezon finali (son bölüm) full izle: Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman sezon finali (son bölüm) full izle: Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sıradaki Haber