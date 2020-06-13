Nişanlı çiftin 'mini etek' kavgasına uzaklaştırma cezası

Trabzon'da yaşayan Z.K. (17) adlı genç kız, doğum gününü kutlamak için nişanlandığı S.A (25), ile buluştu. Ancak S.A., etek boyunun kısa olduğu gerekçesiyle genç kıza tepki gösterince tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K., polis merkezine giderek, kendisine hakaret, tehdit ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü S.A.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.A. gözaltına alındı.



Suçlamaları reddeden S.A.’ya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 30 gün uzaklaştırma cezası verilerek serbest bırakıldı. Genç kıza da aynı süreyle koruma kararı verildi.



Olayla ilgili 'hakaret, tehdit ve cinsel istismar' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.