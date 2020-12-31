31.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Nitelikli cinsel saldırı’dan iddianame
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski HDP’li Tuma Çelik hakkında, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere iddianame hazırlandığı kaydedildi.
Çelik, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmiş, ardından HDP’den istifa etmişti. Çelik’in, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.