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31.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Nitelikli cinsel saldırı’dan iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski HDP’li Tuma Çelik hakkında, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere iddianame hazırlandığı kaydedildi.

‘Nitelikli cinsel saldırı’dan iddianame

Çelik, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmiş, ardından HDP’den istifa etmişti. Çelik’in, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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