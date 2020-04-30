Normalleşme süreci ne zaman olacak? Hayat ne zaman normale dönecek?

Normalleşme süreci ne zaman olacak? sorusunun yanı merak edilen konular arasında yer alıyor. Corona Virüs Bilim Kurulu,toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, normalleşme takvimi ile ilgili sorulan soruya cevap verdi. Peki normalleşme süreci ne zaman olacak?

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN OLACAK?

Corona Virüs Bilim Kurulu, dün saat 14.00 sıralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, normalleşme süreciyle ilgili takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üzerine, bu konunun bütün bakanlıklarla ilgili olduğunu söyledi. Bilim Kurulu'nun daha çok tavsiye ve öneride bulunan bir kurul olduğunu belirten Koca, bu tavsiye ve önerilerin görüş haline getirilerek, bir karar noktasına gidildiğini söyledi.

Bakan Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." diye konuştu.