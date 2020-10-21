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21.10.2020 - 11:57 | | DHA

Masada bıraktığı çöpleri toplamak şartını yerine getirdi, unuttuğu kimliğini aldı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir sabah sporu yaptığı sırada masada bırakılan çöpleri temizlemek isterken Fatih A.'ya ait cüzdanı buldu. Sosyal medyadan Fatih A.'ya çağrı yapan Özdemir, bıraktıkları çöpleri temizledikten sonra içerisinde kimliğinin bulunduğu cüzdanı zabıtadan alabileceğini söyledi. Fatih A. çöpleri temizledikten sonra kimliğini zabıtadan aldı.

Masada bıraktığı çöpleri toplamak şartını yerine getirdi, unuttuğu kimliğini aldı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Alpağut Mahallesi'nde sabah sporu yaparken, bir parktaki masada bırakılan çöpleri gördü. Özdemir, çöpleri toplamak için gittiğinde masanın üzerinde Fatih A.’nın cüzdanını buldu.

Özdemir, cüzdanı zabıta ekiplerine teslim ederken, kimliğin sahibine de bir çağrıda bulundu. Özdemir, kendisini video kaydına alarak kimliğini masada unutan kişiye, masadaki çöpleri toplaması halinde kimliğini zabıtadan alabileceğini söyledi. Özdemir sosyal medyadan yayınladığı video kaydında, "Ben her sabah spor yapıyorum. Spor yaptığımda parklarımızda karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu şekilde. Görüntüden anladığım kadarıyla keyifli, sohbetli bir akşam geçiren arkadaşlar, ne yazık ki masayı bu şekilde bırakıp terk ediyorlar. Ancak bugün farklı bir şeyle karşılaştım. Buraları temizlemek istediğim zaman baktım ki arkadaşlardan bir tanesi cüzdanını unutmuş. İçi boş bir şekilde. Sadece bir kimlik var. Ben cüzdanı zabıta arkadaşlara teslim ediyorum. Cüzdanın sahibi Fatih A.'ya söylüyorum. Biz bu masayı bugün temizlemeyeceğiz. Bugün sen temizleyeceksin. Fotoğrafını çekip zabıta arkadaşlara getireceksin ve cüzdanını teslim alacaksın" dedi.

Fatih A., masadaki çöpleri topladıktan sonra zabıtadan kimliğini aldı.

Masada bıraktığı çöpleri toplamak şartını yerine getirdi, unuttuğu kimliğini aldı

Masada bıraktığı çöpleri toplamak şartını yerine getirdi, unuttuğu kimliğini aldı

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