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19.01.2021 - 01:05 |

Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin nereli, neden öldü? İşte, Nur Vergin biyografisi

Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin hayatını kaybetti. Vefatının ardından Nur Vergin hayatı araştırılmaya başladı. Marmara ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Vergin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde'de çalıştı. Prof. Dr. Nur Vergin kaç yaşında vefat etti?

Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin nereli, neden öldü? İşte, Nur Vergin biyografisi

Nur Vergin, yaşamının büyük bölümünü yurt dışında geçirdi. Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde profesörlüğe yükseldi. Birçok başarılı esere imza atan Nur Vergin, 18 Ocak akşamı evinde hayatını kaybetti. 

NUR VERGİN KİMDİR?

Vergin, 21 Eylül 1941 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçti ve Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı. Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı. Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamladı, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör unvanına erişen Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem yazdığı kitaplardan bazıları olarak yer alıyor.

Prof. Vergin, 18 Ocak 2021 tarihinde evinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

ESERLERİ

  • Industrialisation et Changement Social en Milieu Rural (1976)
  • Siyasetin Sosyolojisi (1980)
  • Türkiye’ye Tanık Olmak (1998)
  • Din, Toplum ve Siyasal Sistem (2002)
  • Siyasetin Sosyolojisi – Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar (2003)

 

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