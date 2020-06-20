Nurtaç Canan’ı vuran yakalandı!

Ragıp Canan, eşinin telefonunu ve banka kartını alarak evden kaçarken, öleceğini düşünen Nurtaç Canan, vücudundan sızan kanıyla yattığı yere “Anne baba hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu” yazdı. Bir süre sonra oğlunu arayan Ragıp Canan eve gidip annesine bakmasını istedi. Eve giden 22 yaşındaki genç ise annesini kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralı Nurtaç Canan, tedavi altına alınarak hayata döndürüldü. İki haftadır kayıp olan Ragıp Canan, dün polis ekiplerince Esenler’de saklandığı adreste yakalandı. Canan’ın tehdit ve hakaret ile ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.