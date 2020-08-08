‘O bilekliği ben almıştım’

Kameraları inceleyen polis, bir şüpheli daha tespit etti. Şüpheli Mert Pehlivan (22) aracında Chen’e ait bileklik bulununca tutuklandı. Pehlivan, Lan Lan ile 200 TL karşılığında ilişkiye girdiğini, tekrar gittiğinde Chen’in kendisini karşıladığını öne sürdü. Chen’in kendisinden ilişki için 200 TL istediğini söyleyen zanlı, “İndirim yapmayınca evden ayrıldım, onu ben öldürmedim. Bilekliği bana Lan Lan hediye etti” iddiasında bulundu.



‘Oğlum yaşında’

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mert Pehlivan, SEGBİS ile bağlandı. Tanıklardan Haiyun Chen’in eski erkek arkadaşı Kadir Ö. “Sanığı, Chen’in öldürülmesinden önce birkaç kez gördüm. Chen ile konuştuğunu gördüm. Chen’e sanıkla ilişkisi olup olmadığını sordum. Bana ‘Oğlum yaşında’ dedi. Sanıkta çıkan bilekliği Chen’e ben hediye ettim” dedi. Duruşma ertelendi.