O detay ortaya Ã§Ä±ktÄ± 10 yÄ±l sonra yine aynÄ± vahÅŸet

Olay, sabah saatlerinde, Manyas'Ä±n kÄ±rsal KalebayÄ±r Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah aÄŸÄ±lda hayvanlarÄ±yla ilgilenip eve dÃ¶nenÂ ErgÃ¼n Ã–zcan, kendisinden ayrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶yleyen eÅŸi GÃ¼listan Ã–zcan ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â TartÄ±ÅŸmanÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine mutfaktan ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± alan ErgÃ¼n Ã–zcan, eÅŸiniÂ vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaraladÄ±. GÃ¼listan Ã–zcan kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, ErgÃ¼n Ã–zcanÂ Manyas Devlet Hastanesi'ne gidip, olayÄ± anlatarak, jandarmaya teslim oldu. Bu sÄ±rada eve sevk edilen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontrolde GÃ¼listan Ã–zcan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ belirlendi.

ErgÃ¼n Ã–zcan, jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–zcan'Ä±n ilk ifadesinde,Â eÅŸinin ayrÄ±lmak istemesi Ã¼zerine kavga ettiklerini ve kendine hakim olamayarak GÃ¼listan Ã–zcan'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Â

JandarmanÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sonrasÄ± yapÄ±lan incelemede ErgÃ¼n Ã–zcan'Ä±nÂ psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu veÂ savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla Ã¼Ã§ aylÄ±k dÃ¶nemlerde bir hastaneye sevk edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

10 YIL Ã–NCE DE YARALANMIÅž, Ã‡OCUKLARI Ä°Ã‡Ä°N DÃ–NMÃœÅžÂ

AyrÄ±ca,Â ErgÃ¼n Ã–zcan'Ä±n,Â GÃ¼listan Ã–zcan'Ä± 10 yÄ±l Ã¶nce de yaraladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼listan Ã–zcan'Ä±n evi terk ettiÄŸi ancak bir sÃ¼re sonra hem Ã§ocuklarÄ± iÃ§in hem de eÅŸiyle aynÄ± mahallede olmasÄ± nedeniyle eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â

Cinayet sonrasÄ± acÄ± haberi alanÂ GÃ¼listan Ã–zcan'Ä±n yakÄ±nlarÄ± evin bahÃ§esinde toplanÄ±p, aÄŸÄ±tlar yaktÄ±, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. GÃ¼listanÂ Ã–zcan'Ä±n cesedi detaylÄ± otopsi iÃ§in Bursa Adli TÄ±p Kurumuna gÃ¶nderilirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.