O gece yaşananlar

Darbe, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yarısı saat 03.00 sıralarında herkes uykusunda iken yapılacaktı. Ancak 15 Temmuz günü öğleden sonra Kara Havacılık Komutanlığı’ndan bir subayın MİT’e yaptığı ihbar, darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Akşam olduğunda Ankara semalarında savaş uçakları, alçak uçuş yapıyordu. İstanbul’da ise Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri tutulmuştu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak derdest edilerek Akıncı götürülmüştü. Derdest olmaktan son anda kurtulan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Deniz Bostanoğlu ise bütün gece araç, darbeye karşı telefon trafiğiyle mücadele etti.

Binbaşı sorguya alındı

Binbaşı O.K., 15 Temmuz 2016 günü saat 13.55 sıralarında İstanbul yolu üzerinde bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’nın nizamiyesinden çıktı. Tedirgindi; telefonundan “Ben uçamam” diye mesaj attı. Bir taksi çevirdi. Yenimahalle’de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nizamiyesinin önüne geldiğinde saat 14.20 idi. Kapıdakilere, “MİT’e TSK içindeki paralelcilerle alakalı bilgi vermek için geldim” dedi. Saat 15.00 sıralarında iki yetkili tarafından sorguya alındı. Kara Havacılık Komutanlığı’ndan gece kalkacak helikopterin MİT’e baskın yaparak Müsteşar Hakan Fidan’ı almasının planlandığını söyledi. Dinleyenler tedirgin olarak, “Hakan Fidan’ı almaktan kasıt ne?” diye sordu. Binbaşı da, “Büyük bir faaliyet olabilir, darbe faaliyeti olabilir” dedi.

Genelkurmay- MİT hattı

Bu ihbarın ardından akşam saatlerine doğru MİT ile Genelkurmay Başkanlığı arasında temas trafiği başladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fidan’ı karargâha çağırdı. Fidan, saat 18.10’da geldiği karargâhta komutanların toplantısına katıldı.

Fidan, yapılan ihbarın yani MİT’e yapılacak baskının daha büyük bir planının parçası olabileceğini söyledi. Saat 18.30 sıralarında Genelkurmay Karargâhında bir darbe girişiminin olabileceği kuşkusu oluştu. Genelkurmay Başkanı’nın “hava sahasının helikopter dahil tüm askeri uçaklara kapatılması” emri, TSK Harekât Merkezi’nden Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne bildirildi. Akar, aynı zamanda 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak’a da, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’ndan hiç bir tank ve zırhlı aracın çıkmaması için talimat verdi.

DARBECİLER PANİKLEDİ

Terör örgütü FETÖ’nün darbe saatini 15 Temmuz gecesini 16 Temmuz gününe bağlayan sabaha karşı saat 03.00 olarak planladığı daha sonra ortaya çıkacaktı. Ancak karargâhta alınan önlemler darbecileri panikletti. Adil Öksüz ve diğer imamlar ile Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin bilgisi dahilinde darbe saati acilen 20.30’a çekildi. Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde toplanan ve FETÖ’cüler arasından seçilmiş 33 Özel Kuvvetler personeli yani bordo bereli komando, acil olarak Genelkurmay Karargâhı’na otobüsle gönderildi. Hain darbe girişiminin 15 Temmuz’da saat 22.00’den itibaren başlayan ve 16 Temmuz öğlen saatlerinde sona eren özet hikayesi şöyle.

HALK SOKAĞA ÇIKTI

22:00: Televizyon, sosyal medya gibi iletişim araçlarından olağanüstü bir hareketlilik olduğunu öğrenen halkın Ankara’da yöneldiği ilk yerlerden biri kent merkezi Kızılay’a çok yakın bir noktada bulunan Genelkurmay kavşağı oldu. Halk ne olduğunu bilmiyordu. Oysa Genelkurmay Karargâhı darbeci timler tarafından işgal edilmişti. Kısa bir süre önce Genelkurmay Başkanı Akar, bazı komutanlarla birlikte derdest edilerek helikopterle Akıncı Üssü’ne götürülmüştü. Halk ise Genelkurmay Karargâhı’nı kurtarmak için toplanmıştı. Bu sırada karargâhın içinden silah sesleri duyuldu. Kavşağa doğru yönelen helikopter, halkın üzerine top mermileriyle ateş açtı. Darbecilerin ilk hedeflerinden biri Oran’daki TRT binası oldu. TRT binası işgal edildi. Aynı sırada İstanbul’da ise Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, darbeci askerler tarafından tanklarla geçişe kapatıldı. Buna tepki gösteren halk, köprülerin üzerinde toplanmaya başladı.

HAVADA SES PATLAMASI

22.08: Pilot Adem Kırcı Şahin 1 kodlu 93-0677 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağı ile Akıncı Üssü’nden izinsiz kalkış yaptı. Bunu Akıncı’nın yanı sıra Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden izinsiz kalkan F-16 savaş uçakları izledi. İstanbul’da tanklar köprüyü tutmuş Ankara semalarında ise savaş uçakları uçuyordu. Adana İncirlik’ten havalanan tanker uçağı, yakıt ikmali için Ankara semalarında turluyordu. Keşif ve koordinat belirlemek için de Kayseri’den getirilen GÖREN uçağı kaldırıldı. Darbeciler, Ankara’nın şehir içindeki insan ve araç trafiğini GÖREN uçağı ile saptadı. TBMM dahil bombalanan yerlerin koordinatları savaş uçaklarına GÖREN’den verildi. Savaş uçakları, sabah saatlerine kadar Ankara üzerinde uçuşları sırasında ses hızını aşarak süpersonik patlamalar ile panik havası yaratacaklardı.

22.10: Çankaya Köşkü’nde Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında koordinasyon merkezi kuruldu. Bazı bakanlar da buraya geldi.

ILGAZ DAĞI’NDAN YÖNETTİ

23.00: Başbakan Binali Yıldırım, tankların sokağa çıktığı saatlerde İstanbul’da Anadolu yakasındaydı. Karayoluyla Ankara’ya dönme kararı aldı. Ankara’nın güvenliği olmadığı değerlendirmesi üzerine Kastamonu’ya yöneldi. Ilgaz Dağı’ndaki tünel inşaatının şantiyesinden darbeye karşı direnişi yönetti. Eskişehir Hava Harekât Merkezi’ndeki komutanlara talimat verdi. Yıldırım, NTV’ye bağlanarak, “Asker içinde emir komuta zinciri dışında bir kalkışma” olduğunu duyurdu ve buna izin verilmeyeceğini net ifadelerle vurguladı. Yıldırım, “Güce karşı güç kullanılacak” dedi. Darbeciler savaş uçaklarını havalandırırken, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi, darbe karşıtı komutanların elindeydi. Darbe girişiminin hava boyutu, bu merkezden engellenecekti.

POLİSLER ŞEHİT DÜŞTÜ

23.18: Polis, Ankara üzerinde helikopter uçurmayı planlıyordu. Ankara semalarında uçan F-16 üzerinden ilk bomba Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na atıldı. Uçaktan atılan GBU-10 tipi bomba ile 7 kişi şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

KOMUTAN REHİN ALINDI

23.30: Kayıp olan ve herkesin merak ettiği Genelkurmay Başkanı Akar’ın darbeciler tarafından rehin alındığı ortaya çıktı.

23.55: Darbeciler, İstanbul Moda Deniz Kulübü’nü basarak, Muharip Hava Kuvvet ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününde bulunan darbe karşıtı komutanları rehin aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, darbecilerin elinden kaçarak araç içinde sabaha kadar İstanbul’da turlayacak ve ilgili yetkililerle telefonla irtibat kuracaktı.

00.09: Askeri helikopterle MİT’in Yenimahalle’de bulunan binasına saldırı düzenlendi. MİT güvenliği, saldırıya silahla karşılık verdi ve helikopteri iniş yapmadan uzaklaştırdı. Darbecilerin hedeflerinden biri MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı rehin almaktı.

TRT İŞGAL EDİLDİ

00.13: Darbeciler, TRT’de korsan bildiri okuttu. Bildiride, darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığının kamuflesine yönelik algı operasyonu amaçlanıyordu. Ama bildirinin etkisi olmadı. Tersine TRT’nin işgal altında olduğunu anlayan halk, TRT’yi kurtarmaya koştu. TÜRKSAT, TRT’nin yayınını kesti.

HALKI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

00.26: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Facetime üzerinden ilk çağrısını yaptı. Erdoğan, CNN Türk’e Facetime uygulaması ile telefon üzerinden bağlanarak, Hande Fırat’a açıklamada bulundu. Erdoğan, “Milletimizi meydanlara davet ediyorum” çağrısında bulundu.

01.00: Darbeciler; Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne tank, savaş uçağı ve helikopterlerle saldırdı.

01.30: Çankaya Köşkü’nün nizamiyesi önüne gelerek işgal etmek isteyen tanklara, polisler ateş açtı. Halkın, Köşk’ün önünde toplanmasıyla işgal girişimi püskürtüldü. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’ne geldi. Burada yapılan istişarelerde Meclis’in açık tutulması kararı alındı. Kahraman, Meclis’e gitti.

MECLİS TOPLANDI

01.39: TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. Ak Parti, CHP ve MHP’den 117 milletvekili ile Meclis toplandı.

HALK TARLASINI YAKTI

02.00: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in talimatıyla Türkiye genelindeki camilerden sela okunmaya başlandı. Selalar ile halk darbeye karşı direnmeye çağrıldı. Kazan halkı darbe girişiminin ana karargâhı olan Akıncı Üssü’nün Yenikent ve lojman nizamiyelerinin önüne gelmeye başladı. Halk üssü basacak, uçaklar kalkmasın diye ekin tarlalarını yakacaktı. Aynı sıralarda Akıncı Üssü’nden 2 adet F-16 uçağı İstanbul’a gönderildi. Pilot Erdem Erdoğan, 93-0689 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 savaş uçağıyla Akıncı’dan havalanarak İstanbul semalarına yöneldi. Savaş uçağı 2 saatin üzerinde İstanbul’un üzerinde alçak uçarak çok sayıda dalış yaptı. Ses hızını keserek neden olduğu ses patlamalarıyla halkta korku yaratmayı amaçladı. Aynı saatlerde Fatih Şen’in pilot koltuğunda oturduğu 94-0077 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağı da İstanbul üzerinde alçak uçuş yaptı.

02.21: Darbe girişimine direnen halk, Genelkurmay kışlasına demir korkulukları yıkarak girdi. Karargâhın içine giren halka darbeciler ateş açtı. Halkın direnişi darbecileri ürkütmüştü. Yurtta Sulh Whatsapp grubunda “Toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak” emri verildi.

ÖZEL HAREKÂT BOMBALANDI

02.30: Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’na savaş uçağından bomba atıldı. 44 polis şehit düştü. Aynı saatlerde darbeye karşı önlem alınmaya başlandı. Havalanan bir savaş uçağı, darbecilerin elindeki Skorsky tipi helikopteri düşürdü. Gölbaşı’nda bulunan Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı havadan bombalandı. Özel harekâtçılar, darbeyi bastırmak için hazırlanıyordu. GBU-10 tipi bomba ile 44 görevli şehit olurken, 36 kişi yaralandı. Darbe girişimi artık bir katliama dönüşüyordu.

02.35: TRT’yi işgal eden darbeciler, vatandaşlar ile polis tarafından etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan 3’ü rütbeli 16 asker gözaltına alındı.

TBMM BOMBALANDI

02.42: Meclis’e bomba atıldı. Meclis görevlileri yaralanırken, kulis bölümünün camları kırıldı.

02.49: 7 dakika sonra Meclis’e tahrip gücü yüksek yeni bir bomba daha atıldı. Milletvekilleri ve görevliler, Meclis sığınağına indi.

03.00: Vatandaşlar, TRT’yi işgalden kurtardı.

03.10: Başbakan Yıldırım; Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Başbakanlık ve MİT üzerinde uçan her türlü askeri helikopter ve uçağın füzeyle düşürülmesi emrini verdi.

03.20: Erdoğan’ın uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi.

04.00: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbeye karışan askerler hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

04.42: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te ayrıldığı otele helikopterle baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada 5 polis yaralandı.

06.30: İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü tutan darbeci askerler teslim oldu.

BEŞTEPE’DE HAVA SALDIRISI

06.43: Darbecilerin kullandığı savaş uçağı, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı çevresinde toplanan halkın üzerine bomba bıraktı.

06.52: Genelkurmay Başkanlığı’na Birinci Ordu Komutanı Ümit Dündar vekaleten getirildi.

07.00: Beştepe’de jandarma karargâhının bulunduğu kavşak bombalandı.

TÜRKİYE RAHAT NEFES ALDI

07.10: Polis, 336 darbeciyi gözaltına aldı.

07.41: Genelkurmay karargâhından çıkan tank, barikat için kurulan kamyonların üzerine ateş açtı.

08.32: Akıncı üssünde rehin tutulan Genelkurmay Başkanı Akar, helikopterle Çankaya Köşkü’ne getirildi.

08.36: Darbecilerin elinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, özel harekât polislerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

09.32: Aralarında generallerin de bulunduğu bin 374 darbeci asker gözaltına alındı.

09.58: Türkiye genelinde tüm hakim ve savcılar göreve çağrıldı ve adli tatil iptal edildi.

10.07: Genelkurmay Karargâhı’ndan çıkan 700 civarında silahsız er polise teslim oldu.

10.22: Marmaris’teki otele baskın yapan darbeci askerler, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca ormanlık alana kaçtı.

10.34: Genelkurmay Karargâhı’nda, darbeciler tarafından elleri bağlanarak alıkonulan askerler kurtarıldı.

10.41: Darbeciler, üs haline getirdikleri Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kaçmaya başladı.

KALKIŞMA BASTIRILMIŞTIR

12.57: Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çankaya Köşkü’nde kameraların karşısına geçti. Binali Yıldırım, “Bu kalkışma bastırılmıştır” açıklamasında bulundu. Türkiye, rahat bir nefes aldı.