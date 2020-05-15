15.05.2020 - 12:10 | | İHA
O ilde maskesiz sokağa adım atılamayacak
Kırklareli Valiliği, 14 Mayıs itibariyle il genelinde dışarı maskesiz çıkılmaması yönünde karar aldı. Alınan karar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara idari yaptırımlar uygulanacak. Öte yandan il genelinde mesire alanlarında piknik yapılmasına hafta içi olmak kaydıyla, maske ve sosyal mesafeli olarak izin verildi.
Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde sokağa maskesiz çıkmaya kısıtlama getirdi. Bu kısıtlamayla birlikte Kırklareli, yurt genelinde maskesiz sokağa çıkmanın kısıtlandığı 15’inci il oldu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.
BALIK TUTMAK, PİKNİĞE GİTMEK SERBEST
Öte yandan, Kırklareli Valiliği pikniğe ve balığa gitmekle ilgili önemli bir karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutulabilecek, pikniğe gidilebilecek. Ancak hafta sonları ise kısıtlama devam edecek.
15-20 yaş arası gençler günler sonra sokakla yeniden buluştuYeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığında bulunan gençler bugün ilk kez dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak olan gençler Hasköy Parkı'na akın etti. Uzun zaman sonra dışarısı ile buluşan gençler dev satrançta ve tenis masasında hünerlerini sergilediler.