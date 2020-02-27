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27.02.2020 - 13:56 | | AA/DHA

O sapÄ±k hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme!

Ä°stanbul Pendik'te metro istasyonu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda bir kadÄ±na cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.Â

O sapÄ±k hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme!

Ä°stanbul Pendik Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 24 Åžubat'ta saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda BahÃ§elievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda H.Y'ye (18) cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Â Polis, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin kimliÄŸini tespit etti.

Â GÃ¼ven Timleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅŸÃ¼pheli Muzaffer D'yi (38) Kartal'da yakaladÄ±.

Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Anadolu Adliyesine sevk edildi.

O sapÄ±k hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

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HÄ±zÄ± 50 kilometreye ulaÅŸtÄ±MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde bu sabah baÅŸlayan, öÄŸleden sonra etkisini artÄ±ran lodos, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Bodrum-Ä°stanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapÄ±lamadÄ±.
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