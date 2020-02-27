O sapÄ±k hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme!

Ä°stanbul Pendik Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 24 Åžubat'ta saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda BahÃ§elievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda H.Y'ye (18) cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Â Polis, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin kimliÄŸini tespit etti.
Â GÃ¼ven Timleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅŸÃ¼pheli Muzaffer D'yi (38) Kartal'da yakaladÄ±.
Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Â