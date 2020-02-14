O Ses Türkiye Gürsu çavuşoğlu kimdir? Kaç yaşında?

O Ses Türkiye bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı finaldeki yarışmacılardan biri de Hadise'nin takımında yarışan Gürsu çavuşoğlu... Çavuşoğlu performans sergilerken hayatına dair bilgiler de merak edilecek. İşte Gürsu'nun biyografisi...

YAĞIZ AYAKSIZ KİMDİR?

Yağız Ayaksız, 23 yaşında ve İstanbul doğumlu. Sinema okuyan Yağız Ayaksız, küçük yaşlardan bu rap müziğine ilgi duyuyor. Yağız Ayaksız, Selçuk Keskingöz ve Emre Çanayaz ile birlikte çıktığı düello sonrasında kazanan isim olarak yarı finale kalmaya hak kazandı.

GÜRSU ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Konservatuar mezunu olan Gürsu Çavuşoğlu, 1990 yılında Adana’da dünyaya geldi. Çeşitli yerlerde sahne alan ve enerjisiyle O Ses Türkiye jüri üyelerinin yanı sıra stüdyodakileri etkileyen Gürsu Çavuşoğlu, Acun Ilıcalı’nın “Söylemek istediğin başka bir şarkı var mı?” sorusuna karşılık ‘Haydar Haydar’ şarkısını okumuştu.

O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak Athena’nın “Serseri Mayın” şarkısıyla çıkan Gürsu Çavuşoğlu bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Dört jüri üyesini de döndüren Gürsu tercihini Hadise’den yana kullanmıştı. Gürsu ve Özgül çifti sahnede Bile Bile şarkısını seslendirmişti.

Gürsu Çavuşoğlu son olaral çıktığı 3'lü düelloyu kazanarak yarı finale kalan isimler arasında yerini aldı.