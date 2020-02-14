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14.02.2020 - 16:50 |

O Ses Türkiye Sofia Saakasvili kimdir? Kaç yaşında?

O Ses Türkiye'nin yabacı ismi Sofia Saakasvili muhteşem performanslar sergileyerek adını yarı finale yazdırdı. Sofia şimdi finale kalmak için yarışacak. Peki, O Ses Türkiye Sofia Saakasvili kimdir? Kaç yaşında?

O Ses Türkiye Sofia Saakasvili kimdir? Kaç yaşında?

 

O Ses Türkiye'de final için nefesler tutuldu. Yarı finale adını yazdıran isimlerden biri de Sofia Saakasvili... Yarışmayı izleyenler Sofia hakkında daha fazla bilgi almak isterken O Ses Türkiye Sofia Saakasvili kimdir? Kaç yaşında? sorusunu soruyor.

SOFİA SAAKASVİLİ KİMDİR?

Sofia Saakasvili yarışmaya Gürcistan'dan katılıyor ve 24 yaşında... Sofia Saakasvili, yıllar önce ülkesinde "Xfactor" isimli yarışmada boy göstermişti. Yarışmacı ilk turda Murat Boz'u seçmişti.

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