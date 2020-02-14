O Ses Türkiye yarın final yapıyor. Final adaylarından biri de Hadise'nin takımında yarışan Yağız Ayaksız... Yarışmayı sıkı şekilde takip edenler yarı finalde mücadele eden Yağız'ın hayatını merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye Yağız Ayaksız kimdir? Kaç yaşında?

YAĞIZ AYAKSIZ KİMDİR?

Yağız Ayaksız, 23 yaşında ve İstanbul doğumlu. Sinema okuyan Yağız Ayaksız, küçük yaşlardan bu rap müziğine ilgi duyuyor. Yağız Ayaksız, Selçuk Keskingöz ve Emre Çanayaz ile birlikte çıktığı düello sonrasında kazanan isim olarak yarı finale kalmaya hak kazandı.