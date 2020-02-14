14.02.2020 - 17:34 |
O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Bekem kimdir? Kaç yaşında?
O Ses Türkiye'de yarı final için heyecan dorukta... Yarı finale adını yazdıran isimlerden biri de Anıl Bekem... Yarışmayı izleyenler Anıl hakkında daha fazla bilgi almak isterken O Ses Türkiye Anıl Bekem kimdir? Kaç yaşında? sorusunu soruyor.
O Ses Türkiye'nin favori isimlerinden biri Anıl Bekem muhteşem performanslar sergileyerek adını yarı finale yazdırdı. Anıl şimdi finale kalmak için yarışacak. Peki, O Ses Türkiye Anıl Bekem kimdir? Kaç yaşında?
ANIL BEKEM KİMDİR?
Anıl Bekem grafik tasarım 2. sınıf öğrencisi ve Tekirdağlı... Anıl daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında da boy göstermişti.