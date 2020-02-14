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14.02.2020 - 17:34 |

O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Bekem kimdir? Kaç yaşında?

O Ses Türkiye'de yarı final için heyecan dorukta... Yarı finale adını yazdıran isimlerden biri de Anıl Bekem... Yarışmayı izleyenler Anıl hakkında daha fazla bilgi almak isterken O Ses Türkiye Anıl Bekem kimdir? Kaç yaşında? sorusunu soruyor.

O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Bekem kimdir? Kaç yaşında?

 

O Ses Türkiye'nin favori isimlerinden biri Anıl Bekem muhteşem performanslar sergileyerek adını yarı finale yazdırdı. Anıl şimdi finale kalmak için yarışacak. Peki, O Ses Türkiye Anıl Bekem kimdir? Kaç yaşında?

ANIL BEKEM KİMDİR?

Anıl Bekem grafik tasarım 2. sınıf öğrencisi ve Tekirdağlı... Anıl daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında da boy göstermişti.

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