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14.02.2020 - 17:08 |

O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı kimdir? Kaç yaşında?

O Ses Türkiye yarışmasının finali 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek. Yarı finalde birbirinden etkileyici sesler performans sergileyecek. Bu isimlerden biri de Murat Boz'un takımında yer alan Turgut Çıngı... Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı kimdir? Kaç yaşında?

O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı kimdir? Kaç yaşında?

 

O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak. Yarın ise büyük final var. Turgut Çıngı da finale adını yazdırmak isteyen isimlerden biri... Yarışma esnasında Turgut Çıngı ismi gündem olacak. Peki, Turgut Çıngı kimdir? Kaç yaşında?

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

Turgut Çıngı 25 yaşında ve Antalyalı... Profesyonel olarak müzik yapan Çıngı bazı mekanlarda da sahne alıyor. Çıngı aynı zamanda Murat Boz'un takımında yer alıyor.

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