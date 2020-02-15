O Ses Türkiye'de kimler finale yükseldi? O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye'de dün akşam canlı olarak ekrana gelen bölümde jüri koltuğunda oturan Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yarışmacıları finale kalabilmek için O Ses Türkiye sahnesinde performanslarını sergiledi. Dörderli ve beşerli gruplar halinde sahneye gelen yarışmacılar sırasıyla performanslarını gerçekleştirdikten hemen sonra yapılan oylamaların ardından grup içerisindeki isimlerden en fazla oyu alan iki isim ilk turu geçip son sekize kaldı. Elenen isimler arasında kalan yarışmacılardan en fazla oyu alan bir isim daha final için ikinci turda mücadele etti.

O Ses Türkiye yarı final ikinci turunda yarışan 9 yarışmacıdan ise sadece altı tanesi finale adını yazdırdı. Peki O Ses Türkiye'de adını finale yazdıran isimler kimler oldu. O Ses Türkiye final bölümü ne zaman?

O SES TÜRKİYE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye'nin final bölümü bu akşam TV8 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. 6 ismin mücadele edeceği finalde en fazla oyu alan isim şampiyon olacak ve büyük ödülün sahibi olma hakkı elde edecek.

O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALDI?

O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün iki yarışmacısı Hadise'nin iki yarışmacısı finale adını yazdırmayı başarırken Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından bir isim finale adını yazdırdı.

Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında

Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında