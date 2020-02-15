O Ses Türkiye'de kimler finale yükseldi? O Ses Türkiye finali ne zaman?
O Ses Türkiye'de dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Hadise'nin takımından altı yarışmacı, Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Murat Boz ve Seda Sayan'ın takımlarından üçer yarışmacı yarı finalde canlı olarak performanslarını ortaya koydu. Dörderli ve beşerli gruplar halinde sırasıyla performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından en fazla oyu alan iki isim finale kalma yolunda büyük bir adım elde etti. Son 9 yarışmacı final için bir kez daha sahne aldı ve kalan altı isim adını finale yazdırdı. Peki O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı, Final bölümü ne zaman ekrana gelecek?
O Ses Türkiye'de dün akşam canlı olarak ekrana gelen bölümde jüri koltuğunda oturan Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yarışmacıları finale kalabilmek için O Ses Türkiye sahnesinde performanslarını sergiledi. Dörderli ve beşerli gruplar halinde sahneye gelen yarışmacılar sırasıyla performanslarını gerçekleştirdikten hemen sonra yapılan oylamaların ardından grup içerisindeki isimlerden en fazla oyu alan iki isim ilk turu geçip son sekize kaldı. Elenen isimler arasında kalan yarışmacılardan en fazla oyu alan bir isim daha final için ikinci turda mücadele etti.
O Ses Türkiye yarı final ikinci turunda yarışan 9 yarışmacıdan ise sadece altı tanesi finale adını yazdırdı. Peki O Ses Türkiye'de adını finale yazdıran isimler kimler oldu. O Ses Türkiye final bölümü ne zaman?
O SES TÜRKİYE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye'nin final bölümü bu akşam TV8 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. 6 ismin mücadele edeceği finalde en fazla oyu alan isim şampiyon olacak ve büyük ödülün sahibi olma hakkı elde edecek.
O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALDI?
O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün iki yarışmacısı Hadise'nin iki yarışmacısı finale adını yazdırmayı başarırken Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından bir isim finale adını yazdırdı.
Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında
Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında
Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında
Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında
Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında
Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında