O Ses Türkiye'de bir sezon daha sona erdi. Dün akşam O Ses'in finali vardı ve Hadise, Beyaz, Murat Boz ve Seda Sayan'ın takımındaki yarışmacılar performanlarını sergiledi.

Beyaz'ın takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Hadise'nin takımından Eyüp ve Ceren, Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran, Murat Boz'un takımından Turgut, O Ses Türkiye'nin finaline kalan isimlerdi. 6 yarışmacı hünerlerini gösterdi. Gecenin sonunda bir isim şampiyonluğa uzandı.

Henüz kimin birinci olduğunu bilmeyenler "O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? O Ses Türkiye'nin birincisi kim?" sorularını soruyor.

O SES TÜRKİYE 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

15 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen O Ses Türkiye 2020'nin finalinde söylenen şarkılar ve sms oylaması sonucunda birinci Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye 2020 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Birinci olan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye ödülü olarak Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu.

SEDA SAYAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran şampiyon olduktan sonra, Seda Sayan gözyaşlarına hakim olamadı.

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler... Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.