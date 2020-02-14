O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı! Finale hangi isimler kalacak, Hangi jürinin kaç yarışmacısı var?

O Ses Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. TV8 ekranında yayınlanacak olan o Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kalan yarışmacılar performanslarını canlı olarak aktaracak. En güzel performansı gösteren isimler O Ses Türkiye'de finale adını yazdıracak. Jüri koltuğunda Hadise, Beyaz, Murat Boz ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye yarı finalinde Hadise 6 yarışmacı, Murat Boz 3, Beyazıt Öztürk 5 ve Seda Sayan 3 yarışmacı ile finale kalma mücadelesi verecek. Peki O Ses Türkiye'de adını finale yazdıran isim kimlerin takımından çıkacak? O Ses Türkiye final bölümü ile Cumartesi akşamı canlı yayınla ekrana gelecek

HADİSE'NİN TAKIMI

Biran Ceren

Eyüp Sultan

Hayri

İlayda

Yağız

Gürsu

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Sofia

Turgut

Anıl

SEDA SAYAN'IN TAKIMI

Ebrahim

Ayşenur

Alkan

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Kerem

Fulya

Cem Cenk

Uygar

Soner

O SES TÜRKİYE YARI FİNAL FRAGMANI