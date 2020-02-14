O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı! Finale hangi isimler kalacak, Hangi jürinin kaç yarışmacısı var?
O Ses Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. Uzun geçen sürecin ardından bu akşam jüri üyeleri takımlarında kalan yarışmacıları yarı finalde kıyasıya mücadele edecek. En güzel seslerin finale kalacağı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı canlı olarak ekrana gelecek. Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyaz ve Seda Sayan'ın yer aldığı yarışmada yarı finalde yarışacak olan en fazla isim Hadise'de yer alıyor. Hadise'nin takımından yarı finalde yarışacak olan 6 isim varken Murat Boz'un takımından 3 isim, Seda Sayan'ın takımında 3 isim ve Beyazıt Öztürk'ün takımından 5 isim bulunuyor. Peki O Ses Türkiye'de hangi isimler finale kalacak?
O Ses Türkiye'de bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. TV8 ekranında yayınlanacak olan o Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kalan yarışmacılar performanslarını canlı olarak aktaracak. En güzel performansı gösteren isimler O Ses Türkiye'de finale adını yazdıracak. Jüri koltuğunda Hadise, Beyaz, Murat Boz ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye yarı finalinde Hadise 6 yarışmacı, Murat Boz 3, Beyazıt Öztürk 5 ve Seda Sayan 3 yarışmacı ile finale kalma mücadelesi verecek. Peki O Ses Türkiye'de adını finale yazdıran isim kimlerin takımından çıkacak? O Ses Türkiye final bölümü ile Cumartesi akşamı canlı yayınla ekrana gelecek
HADİSE'NİN TAKIMI
Biran Ceren
Eyüp Sultan
Hayri
İlayda
Yağız
Gürsu
MURAT BOZ'UN TAKIMI
Sofia
Turgut
Anıl
SEDA SAYAN'IN TAKIMI
Ebrahim
Ayşenur
Alkan
BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI
Kerem
Fulya
Cem Cenk
Uygar
Soner
O SES TÜRKİYE YARI FİNAL FRAGMANI