Odun toplamak isterken kepçenin altında kaldı

Salihli'nin kırsal Kabazlı Mahallesi'ndeki üzüm bağında, dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, kepçeyle tesviye çalışması yapan Mehmet Ali Günaydın, odun toplamaya çalışan Şükrü Gündoğdu'yu fark etmedi. Kepçenin altında kalan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Günaydın'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kepçe operatörü Günaydın'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Günaydın, tutuklandı .
Tuzla'da kedi kesip poşete koyan kadın hastaneye götürüldü!İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.