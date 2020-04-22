Odyoloji Görev Tanımı Nedir? Odyoloji Mezunları Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Odyoloji, en kısa haliyle işitme bilimidir. Odyoloji, denge ve işitme sisteminin değerlendirme işlemi ve bu değerlendirmenin deneysel ortamlarda ya da kliniklerde yapılması için gerekli araçlar kullanır, çeşitli yöntemler belirler ve tekniklerin geliştirilmesini sağlar.

Odyoloji Görev Tanımı Nedir?

Kişilerin denge kontrolleri ve işitme bozukluklarının önüne geçilmesi için çalışmalar yapan, uzman doktorların teşhis ve tedavi sebebi ile yönlendirmesine bağlı kalarak denge bozukluğu ve işitme derecesini testlerle saptayan ve kişinin durumuna göre işitme cihaz ihtiyacını bulan ve uygulayan kişilere odyolog denmektedir.

Odyoloji Mezunu Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinin, odyoloji bölümü lisans eğitiminden mezun olan kişiler odyolog unvanını kazanırlar.

Odyolog Olmak İsteyen Kişilerde Olması Gereken Özellikler

- İşitsel ve görsel algısı yüksek,

- Olay sırasında tedbirli ve sakin olan,

- El - kulak- ayak - göz eşgüdüm ile kullanabilen,

- Empati yapabilen,

- Ayrıntıyı yakalayan, dikkat yeteneği yüksek olan,

- Güvenilir ve destekleyici bir yapıda olan,

- Yazılı ve sözlü anlatım yeteneğine sahip,

- İkna kabiliyeti yüksek olan,

- Sürekli eğitime açık,

- Gözlem yapmayı seven,

- Araştırma ve planlama yapma yeteneği olan,

- Anlayışlı, yardımsever ve sabırlı,

- Kendisini düzgün ifade edebilen,

- Sosyal yardım projelerine ilgisi olan,

- Diğer insanlarla iyi ilişkiler kuran,

- Yeni gelişmeleri ve güncel bilgileri takip eden,

- Sorumluluk bilincinde olan, Becerilerine sahip olan kimseler olmalıdır.