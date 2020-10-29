ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları için sabırsız bekleyiş başladı. Binlerce aday göreve başlamak için heyecanla bekliyor. Takvime göre sonuçlar 30 Ekim'de açıklanacak. Bu nedenle sıklıkla sonuçların saat kaçta açıklanacağı sorgulanıyor.

ÖGG SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Talimat duyurusuna göre sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 30 Ekim olarak belirtildi. Fakat saate ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecek.