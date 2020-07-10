ÖGG sınav sonuçları sorgulama 2020... 87.dönem özel güvenlik sonuçları açıklandı mı?

87.dönem Özel Güvenlik sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖGG 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi sınavı haziran ayında yapıldı. 23 Haziran 2020 tarihinde ise sınav soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı. Adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Peki ÖGSS sınav sonuçları ne zaman açıklanarak 2020?

87.DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların büyük bir heyecanla beklediği ÖGG sınav sonuçlarının 10 Temmuz 2020 yani bugün açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARINA NEREDEN ERİŞİM SAĞLANABİLECEK?

21 haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, Güvenlik kodu girdikten sonra öğrenilebilecek.

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