Olay, 15 EylÃ¼l'de saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez Meram ilÃ§esi Ã‡aybaÅŸÄ± Mahallesi'nde bulunan bir sitenin futbol sahasÄ±nda meydana geldi. Ahmet Hakan Ã‡Ä±tak, sitede oturan ve kendisinden 5 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan bir Ã§ocuÄŸun iddiaya gÃ¶re kÃ¼fÃ¼r etmesi Ã¼zerine bacaÄŸÄ±na tekme attÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã§ocuk, durumu babasÄ± HÃ¼seyin A.'ya anlattÄ±. HÃ¼seyin A. da sahaya gelerek Ã‡Ä±tak'Ä±n boÄŸazÄ±ndan tutup yere yatÄ±rarak dÃ¶vdÃ¼. O anlarda gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. HÃ¼seyin A., Ã‡Ä±tak'Ä± dÃ¶vdÃ¼kten sonra da iddiaya gÃ¶re, evlerine gidip, aÄŸabeylerini de tehdit etti. Ã‡Ä±tak'Ä±n ailesi de HÃ¼seyin A. hakkÄ±nda ÅŸikayette bulundu.

O ANLARI ANLATTI

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaydan sonra korktuÄŸunu belirten Ahmet Hakan Ã‡Ä±tak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bir arkadaÅŸÄ±mla birlikte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±k. Benden 5 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan bir Ã§ocuk arkamdan bana yÃ¶nelik kÃ¼fÃ¼r ve hakaret etti. Ben de onun Ã¼zerine sahaya girip, 'Ben senden bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼m. DÃ¼zgÃ¼n konuÅŸmanÄ± rica ediyorum' diyerek 4-5 defa uyardÄ±m. Yine kÃ¼fÃ¼r edince korkutmak amaÃ§lÄ± bacaÄŸÄ±na bir tane tekme attÄ±m. 'Seni Ã¶ldÃ¼rteceÄŸim' diye tehdit ederek evine gitti. 5 dakika sonra, sahada maÃ§ yaparken babasÄ± geldi. BabasÄ± olayÄ± bile dinlemeden direkt boÄŸazÄ±ma sarÄ±ldÄ± ve beni yere attÄ±. Yere attÄ±ktan sonra aynÄ± ÅŸekilde boÄŸazÄ±mdan tutup beni ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±. Sonra beni tellere fÄ±rlattÄ±. Daha sonra yere yatÄ±rÄ±p bacaÄŸÄ±ma ve sÄ±rtÄ±ma tekme attÄ±. Beni iteleyerek ve boÄŸazÄ±mdan tutarak evime kadar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Evde annem-babam olmadÄ±ÄŸÄ± halde aÄŸabeylerimi tehdit etti. Kendimi iyi hissetmiyorum. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yanÄ±na Ã§Ä±kamÄ±yorum. Korkuyorum. Herkesin iÃ§erisinde beni rencide etti. Åžu an halen dÄ±ÅŸarÄ±da gezebiliyor. Onun dÄ±ÅŸarÄ±da olmasÄ± beni korkutuyor. Ne yapacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Ceza almasÄ±nÄ± istiyorum."

â€˜DARBEDÄ°LEN OÄžLUM BAYILDIâ€™

Ahmet Hakan Ã‡Ä±tak'Ä±n babasÄ± Celal Ã‡Ä±tak, diÄŸer oÄŸlunun olayÄ± anlatmasÄ± Ã¼zerine eve dÃ¶ndÃ¼klerini ve konuÅŸmak iÃ§in komÅŸusu HÃ¼seyin A.'nin evine gittikleri belirtti. HÃ¼seyin A.'nÄ±n ailesi rahatsÄ±z olmasÄ±n diye kameriyeye konuÅŸmaya davet ettiÄŸini belirten Celal Ã‡Ä±tak, ''OlayÄ± anlamak iÃ§in HÃ¼seyin A.'nÄ±n evinin bulunduÄŸu kata gittim. HÃ¼seyin A.'yÄ± eÅŸi ve Ã§ocuÄŸu da evde olduÄŸu iÃ§in, ola ki sesimiz yÃ¼kselir, rencide olmasÄ±nlar diye kameriyede konuÅŸalÄ±m diyerek aÅŸaÄŸÄ±ya davet ettim. AsansÃ¶rle aÅŸaÄŸÄ±ya inerken, 'aÅŸaÄŸÄ±ya inince gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz' ÅŸeklinde tehditler savurdu. AÅŸaÄŸÄ±ya inip, tam kameriyeye girdiÄŸimizde her taraftan sitede oturmayan dÄ±ÅŸardan genÃ§ler geldi yanÄ±mÄ±za. Kaba bir tabirle 'Ne oluyor burada?' diye sordular. Ben de konuyu anlattÄ±m. KonuÅŸmak iÃ§in buraya geldiÄŸimizi sÃ¶yledim. KonuÅŸacak bir ÅŸey yok dediklerinde, darbedilen oÄŸlum bayÄ±ldÄ±. Biz onlarla uÄŸraÅŸÄ±rken o grup, Ã¼zerimize saldÄ±rdÄ±. Tekme-tokat vurmaya baÅŸladÄ±lar. DiÄŸer oÄŸluma yumruk attÄ±lar. YardÄ±mÄ±mÄ±za komÅŸularÄ±mÄ±z geldi'' diye konuÅŸtu.

Ã‡Ä±tak, yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan HÃ¼seyin A. hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunduÄŸunu belirtti. Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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