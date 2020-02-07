OGM (orman muhafaza memuru - orman mühendisi) mülakat sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü bin 150 2 bin 700 orman muhafaza memuru alacak. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliniyor. Mülakata giren adaylar ise deyim yerindeyse şimdi sonuçları gözlüyor. Peki Bakanlıktan veya Orman Genel Müdürlüğü'nden herhangi bir açıklama var mı?



ORMAN MUHAFAZA MEMURU MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Orman Muhafaza Memuru mülakat sonuçlarının, şubat ayının ikinci haftasında kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.



Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,



Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,



İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,



Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar, yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.



İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.



Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.



Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.