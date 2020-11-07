Öğrenci istedi, Vali yerine getirdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, hafta sonu okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) kapsamında okulları ziyaret etti. Bu çerçevede Celal Balar Ortaokulu’na giderek kursa katılan öğrencileri ziyaret eden Vali Ayhan, istekleri olup olmadığını sordu. Öğrencilerden 8’inci sınıf öğrencisi Ömer Coşkun (13), makam aracı ile gezmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine öğrenciyi aracına davet eden Vali Ayhan, birlikte şehirde gezinti yaparak, diğer okulları da ziyaret etti. Valinin isteğini yerine getirmesinden dolayı mutluluk yaşayan öğrenci, teşekkür etti. Vali Ayhan, araçta seyahat sırasında sohbet ettiği Ömer’in pilot olmak istediğini belirterek, "Hayallerini gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.



Coşkun, daha sonra Ömer’i makam aracı ile kurs gördüğü okula bırakıldı.