Öğrencilerden Metallica’lı protesto

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasına tepkiler sürüyor.

Boğaziçi Dayanışması, rektörlük atamasını protesto etmek için dün Güney kampüs önünde toplanma çağrısı yapmıştı. Ancak dün sabah saatlerinde İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş ve Sarıyer’de eylem yasağı kararı aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrıları yapıldığını hatırlattı. Yerlikaya, açıklamada Beşiktaş ve Sarıyer Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla, planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceğinin değerlendirildiğini ve bu ilçelerde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını belirtti. Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz, konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz, her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir” dedi.

Hard rock ve dans

Bu açıklamanın ardından polis ekipleri üniversite ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Üniversitenin Güney kampüsü ile kuzey kampüsü arasındaki cadde bariyerlerle kapatılırken caddeye çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi.

Bomba imha uzmanı polisler ve polis köpekleri de üniversite girişinde hazır bekletildi. Güney kampüs meydanında toplanan öğrenciler, “Ben hard rock, Metallica dinleyen bir rektörüm” diyen Bulu’yu Metallica dinleyip dans ederek protesto etti. Öğrenciler daha sonra üniversitenin Bebek kapısından Beşiktaş iskelesine kadar bir yürüyüş düzenledi. Öğrenciler buradan yasak nedeniyle yeni protesto adresi olan Kadıköy’e gitti.

Rıhtım Meydanı’nı dolduran öğrenciler, “Çevremiz polislerle dolu. Gözaltına alınan arkadaşlar yanımızda değil. Şimdi hep beraber buradayız. Biz burada üniversitenin azınlığını değil hepsini temsil ediyoruz. Biz kayyum atamalarına karşıyız. Vazgeçmeyeceğiz. Sadece üniversiteler değil hem STK’ler hem belediyeler bu uygulamayla karşı karşıya. Kayyumlar gidene kadar, gözaltına alınan arkadaşlar bırakılana kadar konu kapanmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Bulu yanlarına gitti

Prof. Dr. Melih Bulu, dün öğrenci ve akademisyenlerin kendisine yönelik tepkileriyle ilgili olarak Cüneyt Özdemir’in YouTube’daki canlı yayınına katıldı. Özdemir, yayında “Hocam bu iş nasıl olacak? Yüksek sesler geliyor şu an bayağı bir öğrenciden. Sizi protestolar devam ediyor” ifadesini kullandı.

Prof. Bulu ise buna gülerek “Onlara birazdan el sallayacağım” yanıtını verdi. Özdemir’in isteği üzerine canlı yayında öğrencilere el sallayan Prof. Bulu, “Alkışlı yuhalamalar mı geliyor?” sorusunu da “Evet” diyerek doğruladı.

Prof. Bulu, daha sonra makam odasından çıkarak öğrencilerin yanına geldi. Sloganlarla karşılaşan Melih Bulu, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bulu, öğrencilerin sorularına önce alkışla karşılık verdi. Öğrenciler ile Bulu arasında şu diyaloglar yaşandı:

Öğrenci: Atamanızda liyakat mı var siyasal network mü?

Bulu: Network çok önemli, doğru. Benim bu konuda bir makalem var. Kendimi akademik olarak ve network olarak geliştirdim. Hayat beni oraya götürdü.

Öğrenci: Size yönlendirilen hiçbir eleştiriyi savunamadınız. Siz kişisel kariyerinizi savunamazken bizim 150 yıllık değerlerimizi nasıl savunacaksınız?

Bulu: Ben bir üniversitenin dekanıydım. Sonra İstinye Üniversitesi’ni kurdum. Bakın, İstinye Üniversitesi dördüncü senesinde dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girdi. Çok demokratik bir ortamdayız. Gerçekten çok mutluyum.