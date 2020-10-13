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13.10.2020 - 07:00 | | HASAN KIRMIZITAŞ, ÖMER ŞULUL Resulayn DHA

Öğrencilere zırhlı okul servisi

Barış Pınarı Harekatı ile bir yıl önce terör örgütünün işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad ve Resulayn’da, 409 okul onarılarak yeniden eğitime açıldı.

Öğrencilere zırhlı okul servisi

Türkiye ile eş zamanlı olarak eğitimin başladığı Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn kırsalındaki pek çok köydeki öğrenciler Mirekiş köyündeki okullarına askerlerin güvenlik önlemleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlarla taşınıyor. Evlerinden alınan ve eğitimlerinin tamamlanmasının ardından yemek ikramı yapılan öğrenciler, köylerine de yine zırhlı araçlar ile Türk askerinin güvenlik önlemleri arasında ulaştırılıyor. Veliler gerek okullarını onaran gerek çocuklarını okula götürüp getiren ve yemek ikram eden Mehmetçiğe teşekkür ediyor.

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