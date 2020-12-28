Öğrencilerini sınıfta taciz etti! 22,5 yıl hapsi isteniyor

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, İstanbul'da bulunan bir ortaokulunda Türkçe öğretmeni 13 yaşındaki 4 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulunda meydana gelen olayda 31 yaşındaki Y.K., Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyordu. Genç öğretmen öğrencilerine ders verdiği sırada 13 yaşındaki öğrencileri E.Ç., M.A., B.K. ve R.Y.'yi çeşitli bahanelerle masasına çağırıyor yada çöp attırıyordu.

MASASINA ÇAĞIRIP TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Öğrencilerden E.Ç.'yi ders sırasında yanına çağıran Y.K., kendisinin masada oturduğu sırada kız çocuğunu masanın yanında ayakta bekleterek, masadan kalkıp özel yerlerine dokunmaya başladı. Kız çocuğu öğretmeninin kendisine yanlışlıkla dokunduğunu düşünerek sesini çıkarmadı ancak taciz devam edince masanın yanından ayrılarak tekrar sırasına oturdu.

DİĞER ÖĞRENCİLERDE TACİZE UĞRAYINCA AİLELERİNE ANLATTILAR

13 yaşındaki E.Ç., henüz yaşadığı şoku atlatamazken öğretmen Y.K., iddiaya göre bu kez sıraya gelerek yere çöp dökülmüş bahanesiyle tacizde bulunmaya devam etti. Yine iddiaya göre Y.K., 3 kız öğrencisine de aynı şekilde çeşitli bahaneler öne sürerek tacizde bulunmaya başlayınca 4 öğrenci yaşadıkları tacizi ailelerine anlatmaya karar verdi.

AİLELER ŞİKÂYETÇİ OLUNCA TUTUKLANDI

Kızlarının öğretmenleri tarafından tacize uğradığını öğrenen aileler savcılığa başvurarak olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Şikâyetin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen Y.K., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KALABALIKTA TEMASIMI YANLIŞ ANLADILAR"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen öğrencilerine yönelik hiçbir şekilde cinsel tacizde bulunmadığını sınıfta kalabalık bir sırada istemeden temasta bulunmuş olabileceğini ancak kasıtlı olarak temasta bulunmadığını söyledi. Cinsel taciz olayına ilişkin soruşturma sırasında her ne kadar aileler şikayetlerinden vazgeçmiş olsa da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Y.K., hakkında fezleke düzenleyerek iddianame düzenlenmesi üzerine dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Türkçe öğretmeni Y.K.'nın mağdur çocukların çocuk izlem merkezinde alınan ifadelerinde, maruz kaldıkları eylemleri anlattıkları ve şüphelinin eylemleri hususunda tanık oldukları hususlarda da samimi beyanlarda bulunduklarını belirterek hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Tutuksuz olarak yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.