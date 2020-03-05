Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı! Akif öğretmenden anlamlı konuşma

Çarşamba akşamları yayınlanacak olan yeni dizi Öğretmen, dün izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle beğeni toplayan Öğretmen dizisinin konusu ve oyuncuları oldukça merak ediliyor. Peki Öğretmen dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Akif öğretmen ve öğrenciler arasında yaşanan gerilim dolu anlar nasıl sonuçlanacak? Akif öğretmenin, öğrencilere karşı amacı ne olacak? İşte Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı...

ÖĞRETMEN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

ÖĞRETMEN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol