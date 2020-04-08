Öğretmen dizisi bu akşam var mı? 8 Nisan FOX TV yayın akışı! Öğretmen yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

İlker Kaleli ve Ceren Moray'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Öğretmen dizisi çarşamba akşamları izleyicilerle buluşuyor. FOX TV'de ekranlara gelen dizinin geçen hafta özel bölümü izleyicilerle buluştu. Bu hafta yeni bölümü olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki Öğretmen bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman?

ÖĞRETMEN BU AKŞAM VAR MI?

Koray Kerimoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Öğretmen dizisi 8 Nisan FOX TV yayın akışında yer almadı. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili ise bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberimizde yer alacak.

8 NİSAN FOX TV YAYIN AKIŞI

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.45 Organik Aşk

ÖĞRETMEN 4.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?