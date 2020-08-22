Öğretmen seminerleri online mı, nasıl yapılacak? Öğretmen seminerleri ne zaman 2020?

Öğretmen seminerlerinin online mı yüz yüze mi yapılacağı öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meslek İçi Çalışma Programı ile ilgili bakanlık bir açıklama gerçekleştirdi.Peki öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak 2020?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Bakanlık "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" açıklamasını yaptı.