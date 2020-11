Öğretmenler eğitimi yeniden düşünmeye çağırıyor

“Eğitimi Yeniden Düşün” başlığıyla düzenlenecek olan seri, Öğretmen Ağı’nı destekleyen vakıflar, Değişim Elçisi öğretmenler ve Ağ’ın iş birliği geliştirdiği paydaşlarını ağırlayacak. Bağlantılar, Öğretmen Ağı Youtube kanalında iki haftada bir Perşembe günleri saat 20.00’de yayınlanacak. İlk bölümün konukları Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Değişim Elçisi Hamide Tıpırtın, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç; moderatörü ise Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez olacak.



Öte yandan Öğretmen Ağı, herkesi eğitimi yeniden düşünmeye çağıran manifestosunu da kısa bir süre önce yayımladı. Değişim Elçisi öğretmenlerin kaleme aldığı manifesto, eğitimle ilgilenen herkesi değişken koşulları ardındaki yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, pandemiyle birlikte değişen koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak geleceğin eğitiminin tartışıldığı “Bağlantılar” isimli bir çevrimiçi panel serisi başlatıyor. Seri, “hepimizin eğitimde rolleri değişti, sorumlulukları dönüştü. Eğitimi yeniden düşünmemiz lazım.” diyen öğretmenlerin ihtiyaçlarına yanıt aramayı hedefliyor.



“Eğitimi Yeniden Düşün” ana başlığıyla düzenlenecek olan seri; sırasıyla ‘Öğretmenlik’, ‘Okul’, ‘Veli Olmak’, ‘Eğitimin İçeriği’, ‘Öğrencilik’ ve ‘Başarı’ başlıklarında olmak üzere altı farklı bölümden oluşacak. Her bölümde, bir Değişim Elçisi öğretmen ile Ağ’ın destekçisi olan bir vakıf sözcüsü, Ağ’ın iş birliği geliştirdiği paydaş kişi ya da kurumlarından biri konuşmacı olarak katılacak. Üç konuğa, bir de moderatör eşlik edecek. Bağlantılar her bir bölümde Öğretmen Ağı’nı oluşturan farklı noktaları; Ağ’ı destekleyen vakıfları, öğretmenleri ve paydaşları bir araya getirecek. Bu yanıyla Bağlantılar, Türkiye’de örneği nadir bulunan bir ağ olma modelini görünür kılmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, fiziksel mesafelerimizin arttığı, ancak birbirimizle her zamankinden çok bağlantıda bulunduğumuz bu dönemin ruhunu yansıtıyor.



26 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak ilk bölüm, Öğretmenliği #YenidenDüşün başlığıyla Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Değişim Elçisi Hamide Tıpırtın, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç’ı konuşmacı olarak ağırlayacak. Bölümün moderasyonunu, Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez üstlenecek. Bölümde konuşmacılar, eğitimin ana aktörlerinden öğretmenin değişen rolünü ve sorumluluğunu tartışacak, gelecekteki öğretmenliğin ve öğretmen pratiklerinin nasıl olacağına dair görüş ve önerilerini paylaşacak.

Panel serisi, 2021 Şubat ayına dek sürecek. Her bölüm, Öğretmen Ağı Youtube kanalından iki haftada bir Perşembe günleri saat 20.00’de yayınlanacak. Bölümler, aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecek:

- Öğretmenliği #YenidenDüşün, 26 Kasım 2020, saat 20:00.

- Okulu #YenidenDüşün, 10 Aralık 2020, saat 20:00.

- Veli Olmayı #YenidenDüşün, 24 Aralık 2020, saat 20:00.

- Eğitimin İçeriğini #YenidenDüşün, 7 Ocak 2021, saat 20:00.

- Öğrenciliği #YenidenDüşün, 21 Ocak 2021, saat 20:00.

- Başarıyı #YenidenDüşün, 4 Şubat 2021, saat 20:00.

Öğretmen Ağı, herkesi eğitimi yeniden düşünmeye çağıran ve Değişim Elçisi öğretmenlerin kaleme aldığı manifestosunu da kısa bir süre önce yayınladı. Salgınlar, yangınlar, depremler, savaşlar, iklim krizi ve yoksulluğun yarattığı değişken koşulların, insanları her seferinde yeni bir normale sürüklediği ve ileriyi görmekte zorladığına işaret eden manifesto, yaptığı çağrıyla dikkat çekiyor. Değişken koşullar sebebiyle eğitimin, okulların, öğrenmenin ve öğretmenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğu ifade edilen manifesto; “Belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni ihtimalleri arıyoruz” diyerek sıra dışı bir çıkışa imza atıyor. Manifesto aracılığıyla öğretmenler, eğitimle ilgilenen herkesi içinde bulundukları yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Öğrencisinden ayrı kalsa da gidip balkonundan el sallayan, velilerin kaygısını paylaşan, uzaktan eğitim döneminde doğan boşlukları doldurmak için var gücüyle çalışan öğretmenlerin çağrısı, okul idarecisinden velisine, öğrencisinden servis şoförüne eğitimin bir parçası olan herkese “Yeni ihtimalleri birlikte tasarlayalım” diyor. Öğretmenlik, okul, veli; eğitimin içeriği, öğrencilik ve başarı gibi eğitimin içine sıkıştığı kalıplar kırmaya, bir arada olmanın verdiği güçle, eğitimi yeniden düşünmeye davet ediyor.



Öğretmen Ağı: Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı, tarafından desteklenir. Ağ, her çocuğun nitelikli eğitime kavuşması için öğretmenler adına değil, öğretmenlerle birlikte değişim yaratmayı hedefler. Farklı disiplinlerle etkileşimden beslenerek ve hayat boyu öğrenme anlayışını benimseyerek, öğretmenlerin ve Ağ’ın bir parçası olan herkesin bir arada ürettiği bir öğrenme topluluğu oluşturur. Değişim Elçisi: Ağ çalışmalarına gönüllü olarak dahil olmanın yanı sıra, Ağ'da geliştirilen araçları uygulamak, içerik geliştirmek, paylaşmak ve işbirliği geliştirmek için inisiyatif alan ve harekete geçen öğretmenler, kısaca “Değişim Elçisi” olarak anılır.