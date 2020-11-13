Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü mesajı ve şiirleri

Öğretmenler Günü 24 Kasım 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. Atatürk'ün 100. doğum gününde 1981 yılında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

2020 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanmaktadır. Bu yıl Öğretmenler Günü Salı gününe denk gelmektedir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenime...

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel...

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel...

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel...

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel...

Süleyman ÖZBEK

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

*7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kulu olsun.

*Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.

*Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!