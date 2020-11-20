Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri...
Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Çocukların yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerin bu özel günü tarih olarak merak edilirken en güzel şiirler de aratılmaya başlandı.
Dünyanın en kutsal vazifesini yapan öğretmenlerin en özel günü için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler şu sıralar Öğretmenler Günü ne zaman? sorusuna yanıt ararken 'Öğretmenler Günü şiirleri' de yoğun şekilde sorgulanıyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu yıl 24 Kasım ise salı gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
Öğretmenim
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
Öğretmenime...
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalçın dağlar ötesinden gel...
Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine altın çağlar ötesinden gel...
Aydınlığa giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan yeşil dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla bağlar ötesinden gel...
Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,
Uzat maviliği şeffaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tuğlar ötesinden gel.
Milletime doğan şafaklarla şen,
Şehitler yatağı topraklarla sen,
Irkıma şen veren bayraklarla sen
Tarihler, otağlar ötesinden gel...
Süleyman ÖZBEK
Seninle Her Mevsim Bahar Öğretmenim
Bir gün dersem ki, ben öğretmenim
Kalemimin mürekkebi alın terindir.
Vedalaşıp gidersem öğretmenim
Unutmayı unuturum da, unutmadığım
Kalbimdeki en güzel yerindir.
Bir gün adımı soranda çocuklarım
Kendimden önce senin adını söylerim
Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,
Uğrunda harcanır boncuk boncuk,
Yine de bitmez öğretmenim var derim
Güllerin güzelliğini göstermeden önce
Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım
Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma
Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir
Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.
Bir gün dersem ki ben öğretmenim
Sen güneş kadar uzakta bile olsan
Her bakışımda gülümseyişini görürüm
Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar
İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.
Yılmaz İMANLIK
Ana Gibi, Baba Gibi
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
Hüseyin DÜZBASAN
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçen uçar,
Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..
Ali Osman ATAK
Atatürk ve Öğretmenim
Sevgili öğretmenim
Heyecanla beklerdik seni her sabah
"GÜNAYDIN" derdin, seslerin en güzeliyle,
"BUGÜNKÜ KONUMUZ" diye, başlardın söze
Kara tahta Önünde akbilgilerle
Çırpınırdın, birşeyler öğretmek için bize.
"BAYRAK" derdin öğretmenim
Heyecandan dalgalanırdı sesin BAYRAK gibi
"ATATÜRK" deyince coşardın sen
Yatağına sığmayan IRMAK gibi.
"ATATÜRK" deyince öğretmenim
Nefes almaz seni dinlerdik
Anlatırdın hayatını devrimlerini
Cepheden-cepheye koşardın sen
Daha bir büyürdün gözümüzde
Sanki ATATÜRK'Ü yaşardın sen.
Ellerinden öperim öğretmenim.
En güzel duygularla en güzel bilgilerle
Yetiştirdin bizi
Şimdi içimizde inanç başımızda BAYRAK
Bu Yurt sevincimiz tasamız bizim
ATATÜRK ilkeleri en büyük yasamız bizim
ATATÜRK yolundan dönmeyiz biz
MEŞ'ALEMİZ ATATÜRK sönmeyiz biz...
Özkan GÖNLÜM
Öğretmenin Öyküsü
Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak
O. Köksal MEMİŞ
Öğret Bana Öğretmenim
Öğret bana barışı,
Öğret bana öğretmenim.
İnsanlığı, insan olmayı
Vatanıma yurduma katkıyı.
Öğret bana barışı,
Öğret bana öğretmenim.
Sosyal Bilgileri, Feni
Türkçeyi ve Dini
Öğret bana dostluğu,
Öğret bana öğretmenim.
Bilmem senin hakkını;
Ne zaman ödeyeceğim?
Öğret bana dayanışmayı,
Öğret bana öğretmenim.
Ödevlerimi yapıp,
Sizi hep seveceğim.
Beril Küçükler
Sen Bizim Herşeyimizsin Öğretmenim
En kutsal bir görevdir senin mesleğin
Bizlere bilgi sunmak senin isteğin
Çok lazımdı gerçekten bize desteğin
Sen bizim herşeyimizsin öğretmenim
Çocuk oldun bizimle oyun oynadın
Baba oldun bizleri yalnız koymadın
Hiçbir zaman kimseyi inan kırmadın
Sen bizim herşeyimizsin öğretmenim
Zaman geldi bizleri sen azarladın
Aklındaki düşleri hep tasarladın
Her zaman kalplere sevgi aşıladın
Sen bizim herşeyimizsin öğretmenim
Seninle öğrendik biz doğru olmayı
İnsanlarla her zaman dostluk kurmayı
Bize sevdirdin sen kitap okumayı
Sen bizim herşeyimizsin öğretmenim
Erdinç Güder
ÖĞRETMENİN ANDI
Ahdettim, yemin ettim dönmeyeceğim geri;
Gidiyorum yurdumun çok uzak diyarına.
Cehalet cinlerinin cirit oynayan yeri;
Şimdi beni bekliyor, bakıyor yollarıma.
Varacağım köyüme ziyamı saçmak için;
Bıkmadan, usanmadan bilgiyi yayacağım.
"Başı boş dolaşmalar, bu işsizlikler niçin,
Niçin çalışmıyoruz?" diye anlatacağım.
Okulumu açarak talebelerim ile;
Bol irfan vereceğim, ilme susamışlara.
Ama yılmayacağım, dökülsem de n'olacak?
Yılmazlardan ide var, bu yurt için başımda.
Bilgiyi kafalara perçinleyebilirsem;
Gelecek günlerimi mutlu görebilirim.
Yurdun evlâtlarını tüm okumuş görürsem,
İşte ruhum, o zaman rahat ölebilirim...
Mehmet AYDIN
Şehit Öğretmenim
Yüreğim acıyor, içim kanıyor öğretmenin,
Öksüz kaldı çocukların canım öğretmenim,
Aydınlık fikirlerinle kucakladın toprağı,
Benim canım şehit öğretmenim.
Deprem ayırdı bizi uzak diyarlara,
Bu kutsal görev için can verdin,
Bekçileriniz aydınlık ufkunun,
Sen rahat uyu öğretmenim.
Canım öğretmenim
Seni çok seviyorum
Saygıyla anıyorum
Şimdi mezun oldum
Sana şiirler yazıyorum
Bende çok değerin var
Benim sana borcum var
Asla ödeyemem
Benim sana saygım var
Öyle tatlı dilin
Yazı yazar elin
Canım öğretmenim
Size çok teşekkür ederim
Çağla Yel