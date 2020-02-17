MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber
ABONE OL
17.02.2020 - 21:35 | | DHA

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

Pendik'te sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan servis şoförü ise çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

Olay, sabah 08.30 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak üzerinde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Servis minibüsü sürücüsü A.K ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 "BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Mahalle sakini Rabia Aslan, Gerçekten çok kötüydü. Burada genellikle sürekli kazalar oluyor. Ben de kaza geçirdim. Trafik ışığı yok, yaya geçidi bu yıl yapıldı. İleride ilkokul, ortaokul, lise var. Öğrenci velileri sürekli tedirginlik içerisinde. Her yerden arabalar geliyor ve hızlı. O yüzden bugün yaşanan kazada da hayatını kaybeden küçük kardeşimiz adına da çok üzüldük. Kendisi baygın yerdeydi. O anı tam olarak görmedim ama galiba karşıdan karşıya geçiyormuş. Çocuk yerde baygındı. Çok kötü anlar yaşadık" dedi.  

Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 kişi tutuklandıBursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

Okula gitmek için evden çıktı! 11 yaşındaki çocuktan acı haber

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber