MEB açıkladı! O illerde 15 tatil uzatıldı! Okullar ne zaman açılacak? 15 Tatil nerede uzatıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim yılının 15 tatil tarihleri belirlenmişti. Fakat ülkemiz genelinde meydana gelen depremler öğrencileri meraklandırdı. Tatilde olan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Özellikle deprem bölgelerinde okuyan öğrenciler, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Manisa'da okullar ne zaman açılacak? sorularına büyük ilgi gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı bazı deprem bölgeleri için yeni karar aldı ve 15 tatil o illerde uzatıldı. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı? Nerelerde 15 tatil uzatıldı?

15 TATİL UZATILDI MI?

17 Ocak 2020 Cuma günü ilk dönem karnelerini alarak 15 tatile başlayan öğrenciler, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? sorularına cevap arıyor. Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasında öğrenciler ve veliler 2020 ikinci dönem başlangıç tarihi için arayışa koyuldu.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ'da bütün okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler ise 17 Şubat'ta eğitime başlayacak.

MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” dedi.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise, Malatya’da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

MANİSA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Manisa içinse henüz 15 Tatili uzatma söz konusu değil.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ ve Malatya illeri dışında diğer illerde eğitim-öğretim 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.