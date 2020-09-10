Okullar ne zaman açılacak 2020? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Koronavirüs nedeniyle mart ayından sonra uzaktan eğitime geçilmişti. Yeni eğitim döneminde okulların durumunun ne olacağı ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklamasında 1.sınıflarla ilgili detay yer aldı. Peki 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1.sınıflar ne zaman okula gidecek?

21 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. 21 Eylül olarak duyurduğumuz okulların açılış tarihi kapsamında hali hazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacı duyan birinci sınıf öğrencilerimizle ilk uyum haftasında 1 gün daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün olacak şekilde başlayacağız açıklamasında bulundu. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın ardından ise diğer kademelerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim konusunu yeniden değerlendireceğiz açıklamasında bulundu.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;

"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."