Okullar ne zaman açılacak 2020? Bu sene okullar ne zaman kapanıyor?

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle Türkiye'de de eğitimden ulaşıma kadar birçok alan önlem alındı. Corona virüsten dolayı uzaktan eğitime geçildi. Okulların açılacağı tarih ise merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Peki okullar ne zaman açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek"

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.