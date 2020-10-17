Okullar ne zaman açılacak? 5.6.7.9.10.11. sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Korona virüs salgını nedeniyle eğitim öğretim bu yıl uzaktan eğitim ile online olarak yapılıyordu. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 21 Eylül'de 1. sınıfların ve anaokullarının seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesiyle değişti. Ardından 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için 12 Ekim'de eğitim yüz yüze olarak değişti. Peki, diğer sınıflar ne zaman okula başlayacak?

5., 6., 7., 9. 10. ve 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek?

5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine dün şu açıklamayı yaptı; "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." ifadelerini kullandı.