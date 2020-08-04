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04.08.2020 - 10:47 |

Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Koronavirüs etkisini sürdürürken hem velilerin hem de öğrencilerin akıllarında soru işareti bulunuyor. Bilim Kurulu üyeleri her gün açıklama yaparken ağustos ayı itibarıyla Okullar ne zaman açılacak? Okul kayıtları ne zaman başlıyor? soruları yöneltiliyor.

Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Ağustos ayının ilk haftasındayız. Ağustos ayı öğrenciler için yavaş yavaş okul hazırlıklarının başlaması anlamına geliyor. Fakat koronavirüs hala etkisini yitirmiş değil ve bu nedenle okul açılış tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak. 2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusunda MEB'den net bir açıklama henüz yok. Okul kayıtlarının Ağustos ayının 2. haftası başlaması bekleniyor. 

 

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