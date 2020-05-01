Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl sınıfta kalma var mı? 2020

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılma tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Corona virüs salgınıyla mücadele edilen son günlerde vaka sayılarında ve ölen sayılarında düşüşün yaşanması vatandaşları meraklandırdı. Normal hayata ne zaman geçilecek sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle okulların açılacağı tarih büyük merakla araştırılıyor. İşte okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları...

Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız.

Bugün açıklamaya çalıştığımız gibi de 31 Mayıs'a kadar süreç devam edecek.

19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. 19 gün için okul açılır. Gerçekten öğretmenlerimizden, velililerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz.

Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı.

Bazı modelleme çalışmalarımız var. LGS için örneğin; kaç sıramız var, kaç masamız var. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı nasıl oturtacağımızı planlıyoruz. Bir hafta içinde neticelenmiş olacak.

Animasyonlar ile çalışıyoruz. Öğretmenler nerede duracak, öğrenciler nerede duracak.

Bize pazartesi okullar başlıyor dense, başlarız. Tamamen hazırız.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

SINIFTA KALMA VAR MI?

Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla.